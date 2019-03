Nouveau gouvernement: Ces soutiens de Macky Sall à l'affût

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019

Réélu à l'issue de la dernière Présidentielle, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) fait face à un dilemme cornélien : comment récompenser ses nombreux alliés et ralliés qui se sont investis, mieux qui ont renoncé à leurs candidatures, pour l'accompagner.



C'est ainsi que, souligne Walf Quotidien, Me Aïssata Tall Sall, Modou Diagne Fada, Abdoulaye Baldé, Moussa Sy, Thierno Lô, Macky 2012… sont en embuscade. Sans parler du Ps, de l'Afp, du Pit et de la Ld qui, à force de le soutenir, ont sacrifié leurs partis.

