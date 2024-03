Nouveau gouvernement: La liste complète des membres

La liste du nouveau gouvernement vient d’être publié. Ci-dessous la liste complète



Aissata Tall Sall Ministre de la Justice



Mouhamadou Mactar Cissé ministre de l’intérieur



Me Oumar Youm Ministre des Forces armées



Mankeur Ndiaye Ministre des affaires étrangères



Mamadou Moustapha Ba Ministre de l‘Économie des finances et du Plan



Antoine Diome ministre du Pétrole et des Énergies



Mansour Faye, Ministre des Infrastructures et des transports terrestres



Mame Mbaye Niang, Ministre des Sports et du Tourisme



Moussa Baldé Ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur



Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement



Mariama Sarr, Ministre de la Formation professionnelle de l’apprentissage et de l’insertion



Oumar Sarr, ministre des mines et de la Géologie



Samba Ndiobène Kâ, ministre de l’Agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire.



Thérèse Faye Diouf ministre de la Femme, de la famille, de l’équité et du développement communautaire.



Anette Seck, Ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions.



Marie Khemess Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l’action sociale.



Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l’Urbanisme du logement et de l’hygiène publique.



Alioune Ndoye, ministre de l’Environnement du développement durable et de la transition écologique.



Abdou Karim Fofana ministre du Commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement



Modou Diagne Fada ministre des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires.



Aliou Sow ministre de la Culture



Moustapha Diop Ministre du Développement industriel et des Pmi



Birame Faye, ministre l’artisanat.



Pape malick Ndour, ministre de la Jeunesse de l’entreprenariat et de l’emploi.



Pape Sagna Mbaye ministre des pêches.



Antoine Mbengue, Ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires.



Victorine Ndeye, ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire.



Daouda Dia, ministre de l’élevage et des productions animales.



Moussa Bocar Thiam, ministre de la communication, des télécommunications et du numérique.



Gallo Bâ, ministre de la Fonction publique et de la transformation du secteur public.



Pape Amadou Ndiaye, Ministre auprès du ministre des infrastructures, des transports terrestres, chargé du développement des chemins de fer.



Mamadou Saliou Sow, ministre auprès du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile.



Issakha Diop ministre auprès du ministre de l’eau et de l’assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations



Aminata Angélique Manga ministre auprès du ministre des affaires étrangères chargée des sénégalais de l’extérieur.