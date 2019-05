Nouveau gouvernement: Le ministère de la Justice déménage A peine installé au siège du ministère de la Justice dans les locaux de l’ancienne ambassade des Etats- Unis à Dakar, à quelques jets de pierre du ministère des Finances et du Budget, Me Malick Sall va déménager à nouveau. D’après des sources de «L’As», le Garde des Sceaux retrouve le Building administratif nouvellement retapé. Et c’est le nouveau ministre de l’Economie, du Plan et de la coopération, Amadou Hott qui va prendre possession des locaux qu’il occupait. Il ne sera pas seul d’ailleurs, d’après nos informations. En effet, le ministère de l’Energie drivé par Makhtar Cissé tout comme celui de la Fonction publique et le secrétaire général du Gouvernement Maxime Jean Simon Diouf, vont migrer vers le Building asministratif. Toutefois, d’après ces même sources, l’Armée va reprendre l’ancienne Maison miliaire, siège actuel de la Primature.



Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Amadou Hott in charge

Le ministère d’Amadou Hott est en train de prendre forme. Après la mise en place de son cabinet, il est en train de placer les hommes qui devraient lui permettre de mener son travail. Ainsi Pierre NDIAYE, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur général de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan devient le Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération. Il est remplacé à la tête de la Direction générale de la Planification et des politiques économiques par Mouhamadou Bamba DIOP, un Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur de la Planification au niveau de la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Docteur Serigne Moustapha SENE, Economiste, précédemment Directeur de la Prévision et des Etudes économiques au sein de la même direction, devient Coordonnateur de la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération que pilotait Mayacine Camara devenu secrétaire d’Etat chargé du développement du Réseau ferroviaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos