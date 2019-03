Nouveau gouvernement : Les 9 « indéboulonnables » de Macky Sall ! Après sa prestation de serment, le président Macky Sall va devoir réorganiser son gouvernement. Si de nombreuses têtes vont devoir tomber lors de ce remaniement, il y en a 9 qui, eux, semblent indéboulonnables aux yeux du chef de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019 à 15:39 | | 0 commentaire(s)|

En effet, depuis 2012 et l’élection de Macky à la tête du Sénégal, ces 7 ministres ont la particularité d’avoir toujours été dans le gouvernement. Il s’agit de Augustin Tine, Aly Ngouille Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, Abdoulaye Daouda Diallo, Aminta Mbengue Ndiaye, Oumar Guèye et Khoudia Mbaye.



A ces 7 indéboulonnables, peuvent s’ajouter le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne et l’Envoyée spéciale de Macky, Aminata Touré.



« Ces indéboulonnables devenus des identités remarquables poursuivront-ils leur bail dans l’attelage gouvernemental ou vont-ils migrer vers d’autres stations ? », s’interroge le quotidien L’As,



SeneNews

