Nouveau gouvernement: Macky Sall met la pression sur les ministres Les ministres cooptés dans le nouveau gouvernement ont du pain sur la planche. Non content de leur mettre la pression dès le début, le chef de l’Etat va jusqu’à s’occuper de détails

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 05:25 | | 0 commentaire(s)|

En conseil des ministres ce mercredi, Macky Sall a dicté à ses hommes la conduites à tenir au sujet de leurs proches collaborateurs.



« Dans la perspective de la continuité de l’action gouvernementale, le Chef de l’Etat a demandé aux nouveaux ministres de former sans délais leurs cabinets. Il a également indiqué la nécessité pour les membres du Gouvernement de veiller scrupuleusement, à l’assiduité, à la réactivité et à l’efficacité des cabinets ministériels », indique le communiqué du conseil des ministres.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos