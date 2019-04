Nouveau gouvernement : Macky Sall tance les ‘’protestataires’’ Le chef de l’Etat a tenu à avertir les membres de l’ancien gouvernement ou ceux qui espéraient un poste dans le nouvel attelage, et qui ruent dans les brancards pour protester contre leur mise à l’écart. « Ceux qui se plaignent dans la presse, perdent en crédibilité et cela n’a aucune importance », a dit le chef de l’Etat, hier, lors de la réunion du Secrétariat exécutif national de l’Apr. Mieux, Macky Sall a martelé que de tels propos « n’ont aucune incidence » sur les choix qu’il fait et les décisions qu’il prend, révèle "Les Echos".

