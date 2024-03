Nouveau gouvernement : Moustapha Bâ est le nouveau Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan Moustapha Bâ est le nouveau Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Mankeur Ndiaye revient aux Affaires étrangères. Makhtar Cissé est nommé ministre de l'Intérieur. Mame Mbaye Niang, Tourisme et Sports. Angélique Manga, Sénégalais de l'extérieur. Ismaïla Madior Fall, Directeur de cabinet du Président. Annette Seck, ministère du Travail.



Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2024 à 21:58 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook