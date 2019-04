Nouveau gouvernement: Sur la piste d’un vaste chamboulement

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2019 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Mahammed Boun Abdallah Dionne a présenté hier sa démission et celle de gouvernement. Sauf changement de dernière minute, sa reconduction va être officialisée aujourd’hui, avant les consultations d’un nouveau gouvernement qui d’après « Libération », risquent très douloureuses pour plusieurs membres de l’équipe sortante. A en croire le journal, au moins cinq départs sont annoncés et au moins deux entrées dont les plus remarquées devraient être celles d’un technocrate proche du couple présidentielle et d’un fonctionnaire très engagé dans la mise en œuvre du Pse.



En présentant le message du chef de l’Etat suite à la démission du gouvernement, le secrétaire général de la Présidence de la République, Jean Maxime Simon Ndiaye a laissé entendre qu’il y aura un « resserrement organique ». En langage moins technique, poursuit « Libération », le chef de l’Etat va réduire drastiquement le nombre de ministres qui va tourner autour d’une trentaine. Et ceci par la fusion de plusieurs départements ministériel dont celui de l’Enseignement supérieur couplé à l’Education nationale et ceux de la Femme, de la Micro-finance et de la Protection de l’Enfance, en une seule entité, de l'Industrie et des Mines mais aussi de la Culture et de la Communication.



Ce « resserrement » va entraîner la disparition de presque tous les ministères délégués à l’exception de celui du Budget. Les agences et autres sociétés de l’Etat vont connaître le même sort.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos