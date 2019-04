Nouveau gouvernement : Youssou Touré étale encore ses frustrations et dénonce Youssou Touré remet les pieds dans le plat. Moins d’un mois après une sortie retentissante contre certains responsables du régime, le responsable de l’APR étale de nouveaux ses frustrations dans une large interview au journal Les Echos.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

"Quand je dois m'agenouiller c'est pour prier Dieu, mais pas devant un humain", a martelé le membre fondateur de l’Apr qui enchaîne, "un gouvernement restreint oui, mais qu'on n'oublie pas qu'avant tout cela, il y avait des femmes et des hommes qui étaient là". Et Youssou Touré de poursuivre sa diatribe, "que les gens comprennent que s'ils sont à certaines stations, c'est qu'il y a eu des gens qui ont les graines de cette belle moisson". Le tonitruant syndicaliste y va même de révélations croustillantes, "sous Wade, on m'a proposé 70 millions plus un terrain pour rejoindre le Pds, j'ai refusé". Sur a suppression du poste de Premier ministre, il décoche, " cette décision ne fait qu'embrouiller les esprits des Sénégalais".

