Nouveau gouvernement : Zappé, Me Ousmane Sèye exprime sa frustration

Me Ousmane Sèye n’est pas content de la composition du nouveau gouvernement. L’avocat et président de la sous-coalition dénommée Convergence pour l’Emergence, ne comprend surtout pas pourquoi son entité avec laquelle il s’est battu depuis 2014, n’a pas jamais été représentée dans les différents gouvernements.



« Au sein du Cpe, il y a des personnalités, des ressources humaines de qualité qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines personnels et politiques. C’est malheureux pour la Cpe qui s’est battue avec le gouvernement, avec le Président », regrette-t-il. Sur le choix des hommes, l’avocat confie à Libération qu’il « laisse libre cours à l’appréciation du président de la République qui a procédé aux choix des hommes. Je constate seulement qu’il y a certaines coalitions qui ont du mérite et qui ne sont pas représentées au gouvernement. Elles se sont battues avec le Président et ne sont malheureusement pas représentées ».



A l’en croire, la Cpe qui a été la première coalition à rejoindre BBY après l’élection de Macky Sall, a été de tous les combats politiques jusque-là. Malheureusement, conclut-il, « c’est toujours l’Afp, le Ps et le PIT qui sont représentés dans tous les gouvernements de Macky Sall ».

