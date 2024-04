Nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye : Une équipe de 25 ministres et 5 secrétaires d’Etat

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2024

Selon le premier ministre Ousmane Sonko, ce gouvernement va s’atteler à la rupture et à l’appropriation des attentes légitimes des populations. «C’est une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal.



C’est un gouvernement qui incarne le projet d’une transformation systémique », a déclaré M. Sonko lors de l’annonce de la composition du gouvernement. « C’est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C’est aussi un gouvernement de proximité, d’innovation et d’efficacité exclusivement au service du bien être primordial des Sénégalais », a expliqué le Premier ministre.



Il a précisé que ce nouveau gouvernement va travailler sur cinq priorités majeures dont la jeunesse, la vie chère, la justice, l’éducation, de la formation, l’entreprenariat, et l’emploi des jeunes et des femmes. Il y a également la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes.

Adou FAYE







Source : Les membres du premier gouvernement de Bassirou Diomaye Faye sont connus. La liste a été rendue publique ce 5 avril 2024 à la tombée de la nuit. L’équipe dirigée par le Premier ministre compte 25 ministres et 5 secrétaires d’Etat.Source : https://www.lejecos.com/Nouveau-gouvernement-de-Ba...

