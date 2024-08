Nouveau parti politique: «Les contributeurs» entrent en scène

Une nouvelle organisation politique s’est ajoutée à l’essaim de partis qui pullulent dans le pays. Dénommée «Les contributeurs», cette formation, avec à sa tête Cheikh Moubarack Wade, président de son bureau national, ambitionne de placer chaque citoyen au cœur du développement.



Se réclamant parti «novateur, fondé sur les valeurs de l’engagement citoyen, de la solidarité, de l’entrepreneuriat et du respect de l’environnement», l’organisation fait appel à l’ensemble des citoyens pour «une transformation positive et durable de la société» sénégalaise.



«La mission des Contributeurs est de transformer positivement la société sénégalaise en encourageant la participation active de chaque citoyen, en restaurant les valeurs civiques, en développant les communautés locales, en favorisant l’inclusion sociale, en soutenant l’entrepreneuriat, en promouvant une éducation, une formation de qualité et en respectant l’environnement», a théorisé le parti dans un communiqué publié hier.



Bes Bi