Nouveau rapport économique sur l’Afrique 2020 : La Cea prévoit une perte d’au moins 65 milliards de dollars sur les revenus des carburants

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

En effet, la Cea note dans son nouveau « Rapport économique sur l’Afrique 2020 », que le prix du pétrole, qui représente 40 % des exportations africaines et 7,4 % du Produit intérieur brut (Pib) du continent, s’est effondré de plus de 50 %, atteignant son plus bas niveau depuis 2003.



Aussi, poursuit-elle, les prix des métaux ont chuté de 20 % et ceux du coton de 26 %. Dans la foulée, la Commission économique pour l’Afrique prévoit enfin, une perte des revenus des carburants se chiffrant à au moins 65 milliards de dollars en 2020.

Bassirou MBAYE







Source : Après de légères hausses en 2019, les prix de plus de 2/3 des matières premières africaines exportées ont chuté en 2020, révèle la Commission économique pour l'Afrique (Cea).

