Nouveau régime : Léona Niassène plaide pour la mécanisation de l’agriculture

Le porte-parole du Khalife général de Léona Niassène, invite les nouvelles autorités sénégalaises à mettre davantage l’accent sur l’agriculture, pour développer le pays et fait renaître l’espoir chez les populations. S’exprimant au nom du Khalife, Cheikh Ahmed Babacar Niass a assuré qu’avec ses potentialités agricoles, le Sénégal est en mesure d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, raconte "Bes Bi".



Il a, par ailleurs, appelé le président de la République Bassirou Diomaye Faye, à assurer la sécurité du pays, des populations et de de leurs biens, à promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit et à combattre l’injustice, l’orgueil, l’ingratitude et l’insolence au sommet de l’Etat, « seul gage de la réussite dans leur mission ».



Il leur a également demandé de prêter une oreille attentive aux chefs religieux et autres dignitaires, qui sont prêts à leur prodiguer les « bons conseils au grand bénéfice du Sénégal et de ses fils ».