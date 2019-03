Nouveau représentant du secrétaire général des Nations-Unies en Rca : Mankeur Ndiaye prend ses quartiers à Bangui

Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine (RCA), Mankeur Ndiaye, est arrivé vendredi à Bangui, pour entamer son mandat à la tête de la mission onusienne dans le pays.



Dès son arrivée dans la capitale centrafricaine, M. Ndiaye s’est entretenu avec le Président de la RCA, Faustin Archange Touadéra, et la Ministre des affaires étrangères du pays, Sylvie Baipo Temon.



« Nous sommes là en tant que Nations-Unies pour accompagner le gouvernement centrafricain, travailler avec toutes les parties intéressées par la sécurité, la stabilité et la paix dans sa globalité », a déclaré le Représentant spécial lors d’un point de presse à l’issue de sa rencontre avec le Président Touadéra.



Le nouvel envoyé onusien a salué le « leadership » et « l’esprit d’ouverture » du chef d’Etat centrafricain ainsi que son « engagement personnel et celui de son gouvernement » qui ont permis d’aboutir à la signature le 6 février, d’un accord de paix avec 14 groupes armés. Il a réitéré son engagement personnel et celui de son équipe, « à travailler la main dans la main pour la mise en œuvre cet accord historique de paix et de réconciliation ».



Ancien Ministre des affaires étrangères du Sénégal, M. Ndiaye a pris le relais du Gabonais Parfait Onanga-Anyanga qui a achevé hier un mandat de plus de trois ans à la tête de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).



M. Ndiaye est le troisième Représentant spécial de l’ONU à diriger la MINUSCA depuis sa création il y a cinq ans par le Conseil de sécurité. Après Babacar Gaye, il est le second Sénégalais à prendre les rênes de la mission onusienne en RCA.



