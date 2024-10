Nouveaux locaux de la Trésorerie de Saint-Louis ; Le ministre des Finances, Cheikh Diba salue une grande avancée Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a présidé hier dans la matinée la cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux de la Trésorerie Péri-régionale de Saint-Louis. Dans une allocution empreinte de fierté, il a souligné l’importance de cette infrastructure dans la dynamique de modernisation de l’administration publique sénégalaise.



« C’est avec une grande fierté et un plaisir particulier que je prends part à cette cérémonie », a déclaré le ministre. Il a salué l’ouverture de ce bâtiment comme un jalon supplémentaire vers une administration plus moderne et efficace, « rapprochant davantage les services publics des usagers » et offrant un cadre de travail optimal aux collaborateurs du ministère.



M. Diba a également exprimé sa satisfaction vis-à-vis des résultats obtenus par le Détachement de la comptabilité publique et du trésor. « Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes pour leurs excellents résultats dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées », a-t-il souligné. Le ministre a associé à ces félicitations les services administratifs de la région de Saint-Louis, en mettant en avant les performances réalisées dans le suivi et l’exécution des opérations financières de l’État, des collectivités territoriales et des entités parapubliques.



En évoquant les enjeux de cette nouvelle infrastructure, Cheikh Diba a insisté sur le caractère stratégique du projet : « La construction et l’équipement de ce bâtiment répondent à un impératif majeur de notre département : garantir à tous les usagers, sur l’ensemble du territoire national, la même qualité de service. »



Cette inauguration marque une étape significative dans l’amélioration des services financiers de proximité, renforçant ainsi la volonté de l’État de répondre aux attentes des citoyens et de soutenir le développement régional.



