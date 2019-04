Nouveaux ministres : le message fort du Président Macky Sall Macky sall a lancé un message fort et clair aux nouveaux membres du gouvernement, mercredi, lors du premier Conseil des ministres du gouvernement Macky 2. "Cela a été difficile de me séparer de certains de vos prédécesseurs. Mais, il faut que les choses avancent plus vite. Il faut cultiver l'humilité et rester proches des populations. Les postes ministériels ne sont pas éternels et n'appartiennent à personne", a dit en substance le chef de l’Etat à ses nouveaux ministres selon "Libération".

