Nouveaux tarifs des produits de grande consommation: une instabilité des prix toujours notée sur le marché La flambée des prix des denrées de grande consommation fait depuis quelques temps le quotidien des sénégalais. Le Service régional du Commerce de Dakar a établi une nouvelle grille des prix pour réguler un marché de plus en plus désordonné. Malheureusement, constate SudQuotidien, ces nouveaux tarifs n’ont pas été appliqués par la plupart des commerçants.

Les prix n’ont cessé d’augmenter depuis quelques temps. Suite à ce constat, le Service régional du Commerce de Dakar a établi, en fin de semaine dernière, une liste fixant les prix des produits de grande consommations comme suit : 1200 F CFA l’huile de palme raffinée, 350 F CFA celui de la dosette à 250 ml ; 600 F CFA le prix du sucre cristallisé ; 150 F CFA le prix de la baguette de pain à 190g et de 2800 F CFA le prix du gaz de 6 kg. Une descente sur le marché a permis de constater la non effectivité de l’application de cette nouvelle grille tarifaire.



Au contraire, la réalité affiche d’autres données. Au marché Ouakam, les commerçants ne fixent pas les mêmes prix pour ces denrées de grande consommation. Dans ce magasin, Papa nous livre que «les prix de vente sont déterminés en fonction du prix d’achat des produits. Nous sommes des croyant et se serait indigne de notre part d’augmenter les prix, sans aucune justification valable». Au niveau de différentes places, on a pu constater des différences de prix.



Pis on dirait que chacun a son propre baromètre. On ne peut pas parler de loi du marché ni de la loi de l’offre et de la demande, ça a plutôt l’air de «la loi du bénéfice». Et, les produits qui connaissent le plus de variations d’un commerçant à un autre, d’une boutique à une autre restent l’huile et le sucre. Concernant l’huile raffinée, Ousmane Sow vend à 1500 F CFA le litre. P. Diallo fixe le à 1600 F CFA. Quant à Mouhamed, il l’échange moyennant 1500 F CFA le litre. Si nous en venons au sucre cristallisé, ils nous affichent des prix qui varient entre 700 F CFA, 800 F CFA voire 850 F CFA le kg. Le gaz butane fait aussi parti des produits dont le prix a été fixé par le Service régional du Commerce de Dakar à 2800 F CFA (pour celui de 6kg) pour les demi-grossistes et 2885 F CFA pour les détaillants. Cependant, seul Mamadou W. Ba nous confie qu’il vend à 2885 F CFA bombonne de 6kg ; les autres vendent à 2900 F CFA le bouteille de gaz butane de 6kg et 4300 F CFA celle de 9kg qui, dans la nouvelle grille des prix homologués du Service régional du Commerce, est de 4180 F CFA.



En revanche, le prix du pain reste inchangé, avec la baguette qui, depuis longtemps, est maintenue à 150 F CFA. La question est de savoir si la valeur en termes de poids est intacte. A côté de ces produits mentionnés dans la liste des autorités du ministère du Commerce portant sur les nouveaux prix, dans le but de réguler le marché, d’autres produits font l’objet d’augmentation.



Il s’agit, entre autres, de l’oignon dont le sac est passé maintenant de 9000 F CFA à 10000 F CFA ; alors qu’en temps normal, il coûte 6000 F CFA. Un autre constat, les bouillons en cube, considérés par certains comme étant à l’origine de beaucoup de maladies, ont connu une augmentation. Ils sont passé du simple au double, de 25 F CFA à 50 F CFA l’unité et 100 F CFA pour les 3.

