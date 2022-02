Nouvelle alliance Afrique et l’Europe : Macky Sall présent à la cloture de la conférence Le président sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine (UA), participe, mercredi après-midi à Paris à la clôture de la conférence ’’Investir ensemble, pour une nouvelle alliance entre l’Afrique et l’Europe’’ organisée par l’Agence française de développement (AFD).

Macky Sall sera aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron à cette occasion. La rencontre est organisée par l’AFD dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne afin de ’’promouvoir une nouvelle alliance euro-africaine pour des investissements durables’’.



Selon l’AFD, la conférence réunit ’’de nombreux partenaires du secteur privé et de la société civile des deux continents, la veille du Sommet Union européenne-Union africaine qui rassemblera l’ensemble des chefs d’État et de gouvernement à Bruxelles’’, jeudi et vendredi.



Dans un document consulté par l’APS, l’agence ajoute que l’évènement s’incrit dans le sillage du Sommet pour le financement des économies africaines du 18 mai à Paris et du nouveau Sommet Afrique-France du 8 octobre 2021 à Montpellier.



Il s’attachera à ’’porter un message fort sur le changement de paradigme visant à passer de l’aide au développement aux formes nouvelles d’investissements durables des partenaires européens et africains’’.



La conférence vise à ’’mettre en valeur, dans la continuité du Sommet sur le financement des économies africaines de mai 2021 et du Nouveau Sommet Afrique-France de Montpellier, à la veille du sommet UE-UA, les formes et les dimensions nouvelles des partenariats opérationnels initiés par les banques publiques de développement et les investisseurs européens et africains’’.



L’objectif est de ’’valoriser la structuration et la mobilisation de l’architecture européenne du financement solidaire, dans son approche +Team Europe+ et en amont du Sommet UE/UA’’.



L’événement sera marqué par trois ateliers et une séance de clôture en présence des présidents français et sénégalais.



Le document indique que ’’le premier atelier doit permettre de poser le cadre intellectuel de l’événement et d’interroger l’évolution des modalités et des intentions de la relation entre la France, l’Europe et l’Afrique’’.



Le deuxième atelier sera consacré au ’’financement du secteur privé, et plus particulièrement aux moyens de renforcer le soutien aux PME africaines et de faire évoluer les outils et les dispositifs pour toucher plus et mieux les porteurs de la croissance africaine et des emplois de demain’’.



’’L’investissement dans les infrastructures durables’’ sera au menu du troisième atelier qui permettra ’’de valoriser l’approche +Team Europe+, en proposant des pistes pour la simplification et l’efficacité accrue de l’offre financière européenne’’.







