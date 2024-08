Nouvelle annonce de Ousmane Sonko : L’action gouvernementale va s’inscrire désormais dans le ‘’long terme’’ pour plus d’efficacité Le gouvernement sénégalais s'engage désormais sur une voie de réformes structurelles et durables, visant à obtenir des résultats concrets sur le long terme. Cette orientation, annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d'un conseil interministériel à Dakar, marque une rupture avec les politiques passées, en mettant l'accent sur la planification à long terme et l'efficacité des actions gouvernementales, notamment dans des secteurs clés comme l'approvisionnement en eau.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2024 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a annoncé que le gouvernement adoptera désormais une approche à long terme, en se concentrant sur des actions structurelles et durables.



Lors d'un conseil interministériel dédié à l'approvisionnement en eau potable, il a souligné l'importance de diagnostiquer les échecs des politiques publiques passées afin d’éviter les erreurs commises par ses prédécesseurs.



Le gouvernement a pris une série de mesures visant à garantir l'approvisionnement en eau potable, avec un besoin de financement évalué à 1.627 milliards de francs CFA.



Sonko a également promis une territorialisation des politiques publiques, avec des pôles urbains adaptés aux spécificités de chaque région du pays, afin de réduire la concentration économique dans la région de Dakar, qui devrait représenter moins de 50 % de l'activité économique nationale d'ici 2050.

Avec APS



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook