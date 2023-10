Nouvelle arrestation d’Aliou Sané : Voici les véritables raisons

Le coordonnateur de la F24 Aliou Sané a été arrêté par les éléments de la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar cet après-midi.



Aliou Sané a été arrêté le 29 mai dernier et déféré pour participation à une manifestation non déclaré et trouble à l’ordre public, lorsqu’il tentait de rallier le domicile d’Ousmane Sonko, à la cité Keur Gorgui.



Aliou Sané avait alors bénéficié d’une liberté provisoire, mais le procureur de la République avait saisi la Chambre d’accusation du tribunal de grande instance de Dakar pour annuler cette décision prise par le juge d’instruction.



La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar avait infirmé, le 25 juillet, l’ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt du coordonnateur de Y’en a marre. Et il a été arrêté aujourd’hui en exécution du mandat de dépôt.



