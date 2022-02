Nouvelle charge de Lamine Guèye, candidat malheureux de la Rv : «Il n’y a pas eu d’élection à Pikine Nord» Dans la commune de Pikine Nord, on joue les prolongations. Le candidat de la République des valeurs à la mairie de Pikine nord a en effet rejeté les résultats provisoires. Lamine Guèye a d’ailleurs saisi la Cour d’appel pour de ¬mander l’annulation de ces Procès-verbaux.

Le sortant libéral, Amadou Diarra, qui a rejoint Benno bokk yaakaar à quelques mois des Locales, a été déclaré vainqueur par la Commission départe men ¬tale de recensement des votes.



Mais, pour le camarade de Thierno Alassane Sall, «à Pikine Nord, il y a eu tout sauf des élections». «Premièrement, on a eu des bureaux de vote où les présidents sont des par ti ¬sans du maire et d’autres des étudiants, ce qui est interdit par la loi. Deuxièmement, il y a beau coup d’in cohérences dans les procès-verbaux», a-t-il relevé. Avant d’accuser le maire sortant.



«Amadou Diarra a pris les cartes qui étaient en souffrance dans les commissions élec to ra ¬les, qu’il a don nées à des mineurs et des per son nes qui n’habitent dans la commune. Nous avons fait nos enquêtes et avons retrouvé ces gens qui ont avoué devant huissier», a dit M. Guèye, qui attend les résultats de son recours.

Bes Bi



