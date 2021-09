Nouvelle coalition de l’opposition: Karim Wade-Decroix, une alliance d’amoralistes notoires

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021

Les élections municipales et départementales prévues le 23 janvier prochain vont être farouches.



Après la formation de la coalition « Yewi askan wi », une autre coalition de l’opposition, regroupant Pds, Bokk guiss-guiss, Crd,… a vu le jour.



Mais Emmanuel Desfourneaux, qui a écrit un édito, intitulé « La coalition des menteurs » estime que l’alliance Pds, Bokk Guiss-Guiss; Aj/Pads, Crd et Jotna regroupe en son sein des amoralistes notoires.



