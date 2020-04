Nouvelle demande de liberté provisoire : Bougazelli encore débouté Une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, introduite mercredi dernier, par Me Ciré Clédor Ly, en faveur de Seydina Fall Bougazelli, a été été rejetée, selon Libération. Le journal rappelle que l’ancien député avait bel et bien déposé une première requête qui avait été rejetée, malgré le démenti d’un des ses avocats, Me El Hadj Diouf.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos