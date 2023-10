Nouvelle formule pour l'obtention du visa pour les USA : La persécution «pro Sonko» fait foi !

Jusqu’à une époque récente, les migrants sénégalais et autres demandeurs d’asile évoquaient leur orientation sexuelle et la crise casamançaise comme motifs pour se faire accorder un visa de réfugié aux Usa ou en Europe.



Hier mardi 25 octobre 2023, « Le Témoin » quotidien a appris auprès d’un avocat américain, spécialiste des droits de l’homme, que beaucoup de migrants sénégalais arrivés à la frontière mexico-américaine, se disaient « pro-Sonko » et persécutés par le régime de Macky Sall.



Joignant la preuve à la parole, ils ont pu montrer aux policiers américains des frontières des photos, des coupures de journaux et des vidéos de personnes tuées par balles, arrêtées violemment par la police ou emprisonnées lors des manifestations de Pastef dans les rues de Dakar, Ziguinchor, Kaolack etc, détaille le journal.



Dans l’espoir de convaincre davantage la police américaine des frontières, certains Sénégalais n’ont pas hésité à sortir leurs smartphones pour montrer la dernière manifestation des pro Sonko à New-York contre le Président Macky Sall.



A la clé, des pancartes portant slogans hostiles au régime en place. Bref, de nombreux migrants sénégalais ont pu obtenir un visa d’entrée aux Usa via le Mexique, grâce au sésame du Pastef, constate "Le Témoin".