Nouvelle interdiction préfectorale: Y en a Marre dégage en touche, vendredi de tous les dangers? Le préfet de Dakar Mor Talla Tine a encore sorti un arrêté portant interdiction de la marche de Noo Lank. Dans article premier, il est mentionné: «Est interdite la marche projetée, le vendredi 17 septembre de 14 heures à 19 heures sur l’itinéraire Place de la Nation-Rond point Rts par El Hadji Mar Diagne, Souleymane Diouckou et Daouda Togola au nom du collectif Noo Lank ».

De plus, les mêmes motifs y sont énoncés à savoir les menaces de troubles à l’ordre public et l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens. L’autorité a également averti que le Commissaire central est chargé de l’exécution du présent arrêté.



Une décision que les initiateurs de la manifestation contre la vie chère au Sénégal comptent fouler au pied. «Les préfets de Tivaouane et de Dakar viennent d'interdire nos deux manifestations contre la vie chère qui doivent avoir lieu demain vendredi 17 septembre. Nous 9 organisations dénonçons cette dictature debout du président Macky Sall qui a fait l'option liberticide d'interdire aux sénégalais de crier leur souffrance résultant de la vie chère comme Loyer cher, denrées de première nécessité chères, factures d'eau, d'électricité et de téléphone chères… », ont-ils indiqué.



A les en croire, «ces deux interdictions font suite à trois autres interdictions de 3 manifestations contre la vie chère qui devaient avoir lieu à Guediawaye et à Dakar les 05, 10 et 12 septembre derniers. Soit 5 interdictions entre le 5 septembre et le 16 septembre.



Nous 09 organisations prenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale devant ces graves derives anticonstitutionnelles ». Sur ce, les organisateurs invitent «tous leurs membres et tout le peuple sénégalais à résister partout demain contre la vie chère et les graves atteintes aux libertés démocratiques ». Africa First, And Taxawu Askan Wi, FDS, FRAPP, Luttons contre l'indiscipline au Sénégal, Nittu dëgg Valeurs, Noo lank, Urgence Panafricaniste et Y'en a marre sont les signataires de ce document reçu, ce jeudi 16 septembre.

