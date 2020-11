Nouvelle stratégie de communication: Le Gouvernement sera face à la presse tous les 15 jours, à partir de demain, mardi Trois semaines après sa nomination comme Porte-parole du Gouvernement, Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales a dévoilé sa stratégie porteuse d’un projet qu’on peut intituler « Communiquer autrement ». Demain (mardi), à 10 heures, à son siège, le Building Mamadou Dia, le Gouvernement du Sénégal va innover dans sa manière de communiquer.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

Autour de Oumar Guèye, environ dix membres de la nouvelle équipe formée par le Président Macky Sall, le 1er novembre dernier, feront face aux journalistes (presse écrite, audiovisuelle, en ligne).



Pour cet exercice inaugural, seront présents : les ministres de l’Eau et de l’Assainissement ; de la Santé et de l’Action sociale ; des Pêches et l’Économie maritime ; de l’Environnement et du Développement durable ; du Commerce et des Petites et moyennes entreprises ; de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion ; de l’Intérieur ; des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



En somme, les journalistes auront la latitude d’interroger tous les ministres en charge de dossiers qui font l’actualité brûlante. Et d’ores et déjà, cet exercice aura lieu tous les quinze jours pour deux motifs.



D’une part, éclairer l’opinion nationale et internationale sur tous les sujets qui charrient de manière ponctuelle, des questionnements.



D’autre part, au moyen des interventions des ministres, asseoir une stratégie de vulgarisation de toutes les politiques publiques initiées par le président de la République et conduites par son Gouvernement.









Lesoleil.sn

