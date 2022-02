Nouvelle tournée africaine : le président Recep Tayyip Erdogan attendu à l’inauguration du Stade olympique de Dakar Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame une nouvelle tournée africaine qui le mènera dans trois pays du 20 au 23 février. Il se rendra dimanche en République démocratique du Congo, qui constitue la première étape de sa tournée Le président turc se rendra également au Sénégal et en Guinée-Bissau

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Recep Tayyip Erdogan s'est envolé à 11h20 (heure de Turquie) d'Istanbul pour la capitale Kinshasa.



D’après le site aa.com.tr qui partage l’info, les ministre turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, de l'Intérieur, Suleyman Soylu, de la Défense, Hulusi Akar, du Commerce, Mehmet Mus, des Transports et des Infrastructures, Adil Karaismailoglu, de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Muharrem Kasapoglu, le Directeur de la Communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, le porte-parole de la Présidence turque, Ibrahim Kalin et le président de l'Industries de la Défense, Ismail Demir font partie de la délégation qui accompagne Recep Tayyip Erdogan.



Après sa visite en République démocratique du Congo, le président turc se rendra au Sénégal et en Guinée-Bissau.



Les différents aspects de la coopération entre la Turquie et ces pays ainsi que les possibilités d'amélioration des rapports dans tous les domaines seront abordés lors des réunions officielles qui se tiendront dans le cadre de la tournée.



Lors de sa visite à Dakar, le Président Erdogan assistera à la cérémonie d'inauguration du Stade olympique de Dakar d'une capacité de 50 mille spectateurs, construit par une entreprise turque, aux côtés du Président du Sénégal, Macky Sall et des chefs d'État des autres pays invités.



Selon toujours nos confrères, le président turc doit également tenir des entretiens bilatéraux avec les dirigeants des pays participants à l'événement. Il présidera également l'inauguration officielle du nouveau bâtiment de l'ambassade à Dakar.



La visite d'Erdogan en Guinée-Bissau sera la première visite officielle d'un président turc dans ce pays de l'Afrique de l'ouest.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook