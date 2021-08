Nouvelle tournure dans l’affaire de la «Cigogne bleue» : la réaction du père du bébé décédé La nouvelle tournure de l’affaire du bébé de dix mois décédé à la crèche la «Cigogne Bleue» a fait sortir le père du nourrisson de sa réserve. Magor Dia qui se bat pour que justice soit faite a réagi sur sa page facebook après l’emprisonnement de la directrice de la crèche et de deux travailleuses.

M. Dia avertit d’emblée que le combat ne fait que commencer. A l’en croire, il s’agit d’un combat de principe ; un combat contre la mauvaise foi d’une société puisant dans la subjectivité pour asseoir ses positions .



(C’est) un combat contre un état d’esprit prêt à être complice de toutes sortes d’atrocités même envers des enfants ; un combat contre le regard que cette société a sur les enfants et un combat contre une autorité complice d’une négligence.



Magor Dia ajoute que pour l’instant, il exige une règlementation des structures d’accueil de la petite enfance.

