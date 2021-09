Nouvelles alliances politiques: Kara soutient Macky Sall, exhorte les Mourides et menace ceux qui... Avec la recomposition de l'arène politique et des nouvelles alliances, le guide Serigne Modou Kara Mbacké est sorti de son mutisme pour apporter des éclaircissements et soutenir ainsi le chef de l'Etat, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 07:09 | | 0 commentaire(s)|

"Je demande à tous les sénégalais, surtout les Mourides de s'unir pour protéger le chef de l'Etat, Macky Sall", a déclaré Serigne Modou Kara.



A l'en croire, c'est "seulement une minorité qui fait du bruit dans ce pays et cette minorité se connaît", martèle-t-il.



Le guide religieux n'a pas omis de mettre en garde ceux qui veulent, dit-il, semer le désordre dans le pays. "Celui qui veut brûler le pays pour prendre le pouvoir verra ses mains brûler", a-t-il menacé.



Il a tenu ces propos ce dimanche à son domicile sis à Mermoz.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos