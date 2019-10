Nouvelles de Cheikh Amar : L’homme d’affaires se porte bien

Cheikh Amar n’a pas parlé depuis son grave accident de voiture sur la route de Touba. L’homme d’affaires se porte de mieux en mieux. L’assurance est donnée par son chargé de la communication, nous voulons Pape Diogoye Faye.



Cheikh Amar, sorti récemment de son hospitalisation à l’hôpital Principal de Dakar, dit-il, se porte beaucoup mieux. « Cheikh a été très touché par l’élan de solidarité des Sénégalais de tous bords et il sait qu’il a été sauvé, certes grâce à Dieu mais aussi et surtout à leurs prières. Il leur doit fière chandelle », reconnaît-il.



