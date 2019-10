Nouvelles décisions au PDS: Me Abdoulaye Wade réorganise ses hommes

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 19:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétaire général (Sg) du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Abdoulaye Wade, a décidé de remplacer Cheikh Tidiane Seck et Abdoul Aziz Diop, respectivement président et Secrétaire général de la Fédération Nationale et Secrétaire Général des Cadres Libéraux (FNCL), démissionnaires tous les deux (2) de leurs fonctions.



Ils ont été remplacés par Lamine Bâ et Saliou Sagna.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos