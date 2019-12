Nouvelles destinations : Air Sénégal dessert, désormais, Marseille et Barcelone La compagnie nationale Air Sénégal a commencé, à partir d’hier jeudi, à desservir Marseille, en France et Barcelone en Espagne. Marseille devient ainsi la deuxième destination française desservie par Air Sénégal, après les vols réguliers Dakar-Paris Charles De Gaulle depuis février dernier, selo L’Observateur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Air Sénégal opérera une route triangulaire Dakar-Marseille-Barcelone au rythme de trois rotations par semaine, en Airbus A330-900 neo. La compagnie prévoit aussi, à partir 2020 de desservir Casablanca au Maroc, Nouakchott, Accra, Abuja et Lagos, indique la même source.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos