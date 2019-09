Nouvelles mesures de dédouanement: Grève des commerçants et industriels du Sénégal de l'Acis Les commerçants et industriels du Sénégal de l'Acis vont en grève ce lundi. Ils déplorent les nouvelles mesures de dédouanement prises par les autorités.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

72 heures de grève à partir de ce lundi, c'est la décision prise par l ’Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS), suite aux nouvelles mesures de dédouanement.



La décision a été prise hier à l'issue d’une réunion avec les commerçants. Elle s'est tenue hier à Tambacounda dans le cadre d’une tournée d’information, de sensibilisation et de vulgarisation des activités de l’ACIS. L'annonce a été faite par le porte-parole de laditte association, M. Papa Modou Guèye,

