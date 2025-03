Nouvelles nominations à l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim : Un engagement pour l’excellence, sous la bénédiction du Khalife général des Mourides Sous la bénédiction de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides et la présidence de Serigne Ahmad Badawi Mbacké, Président du CCAK, l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba vient d’accueillir une nouvelle équipe dirigeante, composée de figures académiques de renom. Source Facebook

Le Professeur Lamine Guèye, ancien recteur de l’Université Alioune Diop de Bambey et ex-Secrétaire exécutif de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ANAQ-Sup), a été nommé Recteur de l’université.



À ses côtés, le Professeur Ibrahima Thioub, ancien recteur de l’UCAD, devient Vice-recteur chargé de la recherche et du partenariat, tandis que le Professeur Mor Faye occupera le poste de Vice-recteur chargé des études, ce dernier avait assuré la coordination de la mise en place et du démarrage de l'université.



Ces nominations témoignent d’une volonté affirmée, de faire de cette université un pôle d’excellence, ancré à la fois dans la tradition islamique et dans une vision moderne du savoir et de l’innovation.



Sous la guidance spirituelle de Serigne Mountakha Mbacké et avec l’engagement de ces illustres universitaires, l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim s’inscrit dans une dynamique de rayonnement académique et scientifique, au service du Sénégal et du monde musulman.



Félicitations aux nouveaux responsables, avec nos meilleurs vœux de succès dans leur mission de faire de cette institution, un modèle d’enseignement supérieur et de recherche d’envergure internationale.



