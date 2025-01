Nouvelles nominations d’ambassadeurs : ADHA pour une Diplomatie Réactive et au Service des Sénégalais de l’Extérieur Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a adressé ses vives félicitations à Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, pour les récentes nominations d’ambassadeurs. "Ces choix stratégiques traduisent une volonté affirmée de renforcer la représentation diplomatique de notre pays à l’échelle internationale." Selon l'ONG

communiqué- Dans un monde en perpétuelle mutation, ADHA invite les autorités à impulser une diplomatie modernisée, réactive et axée sur les besoins réels des Sénégalais de l’extérieur. En effet, cette diplomatie « new look », que nous appelons de nos vœux, doit se caractériser par une présence accrue sur le terrain, une attention particulière aux conditions de vie de nos compatriotes et une capacité à répondre efficacement à leurs attentes.





ADHA insiste sur la nécessité d’allouer des ressources substantielles aux missions diplomatiques afin de leur permettre d’accomplir pleinement leurs prérogatives. Ces moyens, dont la gestion rigoureuse devra être supervisée par le ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, sont indispensables pour garantir une assistance efficace, protéger les droits de nos compatriotes et promouvoir leurs intérêts à travers le monde.





ADHA exprime également son inquiétude face à la situation déplorable des Sénégalais bloqués dans les camps de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Niger. Ces citoyens, vivant dans des conditions indignes, n’aspirent qu’à retrouver leur terre natale. ADHA exhorte les autorités à activer, dans les plus brefs délais, les mécanismes de rapatriement nécessaires afin de mettre un terme à leur souffrance.





Par ailleurs, dans un souci de transparence et de rationalisation des dépenses publiques, Action pour les Droits Humains et l’Amitié invite les autorités compétentes à clarifier la question de la suppression éventuelle des fonds communs, fonds de dotation, fonds spéciaux et caisses noires attribués aux plus hautes fonctions de l’État. Une communication claire sur ces dispositifs contribuera à renforcer la confiance des citoyens envers leurs institutions.





Pour finir, ADHA salue les efforts entrepris en matière de reddition des comptes, reflet d’une gouvernance soucieuse de recevabilité. Toutefois, ADHA rappelle avec force que ces procédures doivent scrupuleusement respecter les droits fondamentaux des justiciables, conformément aux principes de l’État de droit et aux engagements internationaux de notre pays.



