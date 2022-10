Nouvelles nominations : le général de division, Daouda Niang nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal en Cote D’ivoire Le président Macky Sall a signé plusieurs décrets portant promotion et nominations au sein des Forces Armées. Désormais ancien inspecteur général des forces armées, le général de division, Daouda Niang a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal en Cote D’ivoire. Il remplace Abdoul Khadir Agne

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook