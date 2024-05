Nouvelles saisies de billets noirs auSénégal : Un coup dur pour les faux-monnayeurs Les autorités douanières sénégalaises intensifient leur lutte contre le faux-monnayage, avec des opérations se soldant par des saisies majeures à Thiès, Kolda et Ziguinchor, totalisant plus de sept milliards de francs Cfa.

*Thiès : Une saisie spectaculaire de 10 millions de Dollars*



Le samedi 11 mai 2024, aux environs de 11 heures, le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPRF), a mené une opération couronnée de succès à Thiès. Grâce à un renseignement et une filature précise, deux individus ont été arrêtés sur l’autoroute à péage à Thiès-Sud, en possession de 10 millions de dollars en billets noirs, soit une contrevaleur de plus de six milliards de francs Cfa. Les prévenus ont été déférés au Parquet et l'enquête est en cours pour démanteler le réseau derrière cette opération.



*Kolda : Un réseau international démasqué*



À Kolda, la Brigade mobile des Douanes a intercepté, le mercredi 15 mai 2024, vers 23 heures, deux étrangers dans un hôtel, en possession de billets noirs évalués à 1,3 milliard de francs Cfa. Les coupures de 500 et 200 euros étaient destinées à des opérations de cession et de lavage. Ces malfaiteurs, également déférés au Parquet, renseignent quant à l’implication de réseaux internationaux dans le faux-monnayage au Sénégal.



*Ziguinchor : Une saisie nocturne fructueuse*



La nuit du vendredi 10 mai 2024, a vu les agents de la Brigade mobile de Ziguinchor, effectuer une saisie de billets noirs d’une valeur de 140 millions de francs Cfa. L'opération, réalisée à 23h30, a conduit à l'arrestation de trois Sénégalais impliqués dans ce réseau de trafic de billets. Les individus arrêtés ont été remis aux autorités judiciaires, pour traitement de leur dossier.



Une mobilisation continue des Douanes



Ces récentes saisies illustrent l'efficacité et la vigilance des unités douanières sénégalaises. La Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes, a réaffirmé l'engagement de ses agents à éradiquer le phénomène du faux-monnayage. Cette pratique illicite, en constante augmentation, représente une menace sérieuse pour l'économie nationale. Les Douanes restent déterminées à poursuivre leurs efforts pour protéger l’intégrité financière et monétaire du Sénégal.



Avec ces actions, les douaniers démontrent une fois de plus, leur capacité à protéger l'économie nationale contre les pratiques criminelles, assurant ainsi la sécurité et la stabilité économique du pays.











Mounirou Mbengue







