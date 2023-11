Noyade à Agnam Thiodaye : Un étudiant dans les eaux d’un marigot depuis plus de 2 jours Agé de 27 ans, Un étudiant à l’université Cheikh Anta Diop, un jeune homme a malheureusement perdu la vie en tenter de traverser par l’endroit le plus profond , le marigot appelé Laladji.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Selon Bes Bi partage la triste nouvelle, dans la matinée du mardi, Hamidou Niang était parti couper de l’herbe pour son petit troupeau de moutons. Mais pour arriver dans la prairie, il faut traverser un marigot parfois à pied ou par la nage.



C’est ainsi que l’étudiant de 27 ans à l’université Cheikh Anta Diop a malheureusement choisi de traverser par l’endroit le plus profond du marigot appelé Laladji.



Sa noyade constatée en milieu de journée du mardi, les sapeurs-pompiers de la bri¬gade de Matam, alertés, se sont rendus sur les lieux pour des recherches toute la journée et jusque tard dans la nuit. Ce mercredi encore, le corps se trouve toujours dans les eaux.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook