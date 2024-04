Noyades au niveau des plages : 7 corps découverts par des maîtres-nageurs

La mer continue de prendre des vies. Cette fois-ci, ce sont deux collégiens qui ont été déclarés introuvables. Selon le président des maîtres-nageurs, Ibrahima Fall, sept personnes ont trouvé la mort ces temps -ci. Car hier, deux jeunes écoliers ont perdu la vie à bord de la plage de Gadaye.



La gravité de la situation pousse Ibrahima Fall à alerter les parents et les enseignants, sur les heures de pause des écoliers.



Il demande aux autorités compétentes, d’agir et de procéder à la formation et l’embauchement des jeunes maîtres-nageurs, pour surveiller les plages, lit-on dans "Rewmi".



Ce matin, deux corps ont été découverts et ramenés à l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye.