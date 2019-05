Nuit du Prophète Mohamed (PSL) de la Commune de Yoff : Le prophète magnifié par toutes les confréries Des accords, des cordes, un diapason ou encore un tambour, tel un projectile qui résonne en tombant, le nom du Prophète Seydina Mohamed (Psl) a retenti dans tout Yoff.



Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019

La Nuit du Prophète Mohamed (PSL) a tenu toutes ces promesses, ce vendredi 24 Mai 2019, à la place Mamadou Diop de Yoff. Des vibrations sonores aux allures de chants religieux résonnent encore dans les oreilles des Yoffois et autres riverains, venus en masse répondre à l’appel de la Mairie de Yoff.



Une première édition réussie, d’où la volonté de pérenniser cet événement, selon le 1er Adjoint au Maire de Yoff, Abdou Nar Mbengue. Cette initiative entre dans le cadre des actions de la Municipalité de Yoff qui ne cesse d’accompagner ses populations, durant ce mois béni de ramadan.



Conscient, qu’au-delà d’être un mois de partage et de solidarité, le ramadan est surtout un moment de communion, le Maire Abdoulaye Diouf Sarr a tenu à offrir cette tribune aux chanteurs religieux Yofffois.



Toutes confréries confondues, le nom du Prophète Seydina Mohamed (PSL) a retenti, scandé par des voix accompagnées de belles mélodies et sonorités.



Cette tribune a permis à des chanteurs peu connus d’exprimer leur talent au grand bonheur d’un public totalement conquis.

Amama Sy (Kritik)

