Numérisation des chaines de valeur agricoles en Afrique : Mastercard et le Groupe Ecobank s’associent

«Dans le cadre de ce partenariat, Ecobank va étendre la couverture et l'impact de la plateforme Farm Pass de Mastercard en s'appuyant sur son réseau panafricain de 33 pays. De nombreux petits exploitants agricoles d'Afrique sub-saharienne sont confrontés à plusieurs défis. Ils n'ont notamment qu'un accès limité aux marchés, aux fonds de roulement pour financer leurs activités ou se procurer des intrants de qualité, et aux outils financiers appropriés pour acheter et se faire payer

efficacement. Cette situation a conduit à l'insécurité, à l'inefficacité et au gaspillage des ressources et de la nourriture, empêchant les exploitants agricoles de gérer des entreprises durables », lit-on dans un communiqué de presse.



Farm Pass, explique-t-on, regroupe diverses parties prenantes du secteur agroalimentaire, du côté de l'offre et de la demande, sur une seule plateforme, renforçant ainsi l'impact positif et collectif sur les communautés agricoles. Les petits exploitants agricoles peuvent vendre leurs produits à un meilleur prix, accéder à des intrants de qualité et à des informations agricoles, être payés, acheter digitalement et développer un profil financier qui peut permettre des opportunités de financement pour les fonds de roulement et les intrants.



« La question de la sécurité alimentaire revêt un caractère critique et urgent à l'heure actuelle. Nous devons donc nous hisser à la hauteur de ce défi en créant des opportunités de croissance tout au long de la chaîne de valeur agricole en Afrique. Notre partenariat avec Mastercard intervient opportunément pour accélérer l'accès des petits exploitants agricoles aux services financiers dont le besoin est urgent et indispensable à la réalisation du plein potentiel agricole de l'Afrique. Il permettra également d'apporter de la valeur à l'ensemble de la chaîne de valeur agricole afin de rendre l'agriculture en Afrique plus rentable, plus compétitive et plus résiliente,

contribuant ainsi à la croissance économique du continent », déclare Ade Ayeyemi, Pdg du groupe Ecobank.



« Lorsque nous donnons du pouvoir aux gens, nous pouvons redynamiser les économies et soutenir une croissance économique véritablement inclusive. Farm Pass de Mastercard y contribue en offrant une plateforme numérique qui permet aux petits exploitants agricoles de passer plus facilement de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale.

Ce procédé, en revanche, stimulera la croissance agricole, augmentera la compétitivité et améliorera la sécurité alimentaire en Afrique. Grâce à des collaborations étroites avec des partenaires importants comme Ecobank, nous pouvons créer encore plus d'impact, en mettant l'économie numérique au service de tous, partout », déclare Michael Froman, vice-président de Mastercard et président de la croissance stratégique de Mastercard.



« La collaboration entre Farm Pass de Mastercard et le Groupe Ecobank s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la Facilité d'Urgence pour la production alimentaire en Afrique (Aefpf), récemment approuvée par la Banque africaine de développement, qui vise à aider les pays à stimuler la production et la productivité des principaux produits de base sur le continent. L'une des principales activités de l'Aefpf consiste à connecter les agriculteurs par le biais de systèmes de portefeuilles électroniques, c'est-à-dire à digitaliser l'achat d'intrants agricoles tout en permettant d'atteindre les agriculteurs de manière transparente, ce qui révolutionnera véritablement la

transformation de l'agriculture », ajoute Solomon Quaynor, vice-président pour le secteur privé, les infrastructures et l'industrialisation au sein du Groupe de la Banque africaine de développement.



Adou Faye

