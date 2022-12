OFFICIEL : Hazard met un terme à sa carrière internationale Eden Hazard ne portera plus le maillot de la sélection de Belgique. Le joueur du Real Madrid a décidé de prendre sa retraite internationale suite au fiasco du Mondial 2022.



Eden Hazard, que l'on peut facilement considérer comme le meilleur joueur belge de l'histoire, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Après 126 sélections, trois participations à une coupe du Monde et deux Euros disputés avec les Diables Rouges, le numéro 10 belge a décidé de dire stop.



Le fiasco de l'élimination dès la phase de groupes du Mondial 2022 a probablement motivé Hazard à s'éloigner de sa sélection, alors que plusieurs rumeurs sur une mauvaise ambiance dans le groupe belge sont sorties ces derniers jours.



Le joueur du Real Madrid sera reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du Mondial 2018, lors duquel la Belgique a terminé troisième, et surtout le grand leader de la génération dorée des Diables Rouges, qui n'a finalement remporté aucun trophée.



En 126 sélections, Eden Hazard a inscrit 33 buts et délivré 36 passes décisives, et a surtout été impliqué dans 15 buts lors d'une grande compétition (coupe du Monde + Euro). Il a lui-même annoncé la nouvelle via son compte Instagram :



" Une page se tourne aujourd’hui…Merci pour votre amour Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez…"





