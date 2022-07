OFFICIEL: Le Barça s'offre Jules Koundé Le FC Barcelone a raflé la mise et s'est offert Jules Koundé, le défenseur central français du FC Séville qui était notamment courtisé par Chelsea. Il est déjà la sixième recrue Blaugrana de l'été.



Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022 à 19:13

Après de longs mois de spéculations environnant son avenir, Jules Koundé (23 ans) sait enfin où il jouera cette saison. Pisté par Chelsea et le FC Barcelone, l'international français (11 capes) s'est finalement engagé en faveur des Blaugranas.



L'ex-Bordelais a paraphé un contrat de cinq ans, jusqu'en juin 2027, avec le Barça. Pour boucler ce transfert, les dirigeants catalans ont bien évidemment dû mettre la main à la poche, puisque les Andalous ont récupéré 50 millions d'euros + 10 millions de bonus dans cette opération.



En grande difficulté financière, le FC Barcelone réussit tout de même à rivaliser avec les plus gros clubs européens et, surtout, à réaliser un mercato XXL.



Le défenseur central est donc officiellement la sixième recrue estivale du FC Barcelone, après les arrivées de Pablo Torre, Franck Kessié (libre), Andreas Christensen (libre), Raphinha (58 M€) et Robert Lewandowski (48 M€). En Catalogne, il sera associé en défense centrale à l'Uruguayen Ronald Araujo ou au Danois Christensen.



Avec ce transfert, près de 8 millions devront arriver dans les caisses bordelaises et aider grandement le club, finalement maintenu en Ligue 2 mais qui aurait pu être rétrogradé administrativement en National 1 en raison de dettes.



Cadre du FC Séville depuis son arrivée à l'été 2019, contre 25 millions d'euros, le natif de Paris compte 133 apparitions avec les Sévillans, toutes compétitions confondues, pour 9 buts, dont 5 buts en Liga.

