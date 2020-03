OFFICIEL : Le football anglais suspendu jusqu'au 30 avril La Ligue de football anglaise a communiqué ce jeudi que les compétitions anglaises ne reprendront pas avant le 30 avril prochain.

Cependant, le Covid-19 est toujours d'actualité. Selon le communiqué officiel publié ce jeudi, le championnat d'Angleterre ne reprendra pas avant fin avril.



"Le règlement de la FA stipule que 'la saison se termine au plus tard le 1er juin' et que 'chaque compétition détermine, dans la limite fixée par la FA, la durée de sa propre saison'".



