ONU : Guterres appelle au «calme » et à la « retenue » au Sénégal

Samedi 3 Juin 2023

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé au « calme » et à « la retenue » au Sénégal, où des violences ont éclaté après la condamnation à deux ans de prison ferme de l’opposant Ousmane Sonko, a indiqué un de ses porte-parole vendredi.



« Il condamne fermement l’utilisation de la violence, appelle au calme et exhorte tous les acteurs à exercer de la retenue », a déclaré à la presse Farhan Haq, porte-parole adjoint d’Antonio Guterres.









Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé