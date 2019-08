«OPÉRATION TABASCRISE 2019» DANS LE «MACKY» Comment les «officiers» Bâ et Boye ont sauvé le régiment de Dakar d’une humiliation certaine?

«OPÉRATION TABASCRISE 2019» DANS LE «MACKY» Comment les «officiers» Bâ et Boye ont sauvé le régiment de Dakar d’une humiliation certaine?

Les militants du parti présidentiel et autres populations de la capitale ont fait face, impuissants, à l’ingratitude de présidents d’institutions budgétivores, ministres, directeurs, Pca, députés et autres gâtés du régime, qui, nommés ou «élus» par le Chef de l’Etat, ont catégoriquement refusé de voler au secours des nécessiteux. On se dirigeait tout droit vers le poteau pour être exécutés comme des bêtes... Mais fort heureusement que le directeur général de la caisse de dépôts et de consignations et le directeur national des domaines ont sorti la grosse artillerie pour faire dans l’assistance, la solidarité et le partage, parfois en leur nom propre, parfois au nom de Macky Sall en sa double casquette de président de la République et de l’Apr.

D’une capitulation, d’une humiliation, d’une honte? l’on ne sait pas trop exactement à quelle ex- pression se fier, mais deux grands commis de l’Etat, à savoir Cheikh Ahmet Tidiane Bâ et Mame Boye Diao, ont sauvé bien des indigents, nécessiteux et «goorgoorlous» d’un certain éventuel revers. l’on ignore ce qui les lie mais ils partagent beaucoup de valeurs sociales et traditionnelles. Si ces deux fortes têtes n’étaient pas là, ça allait être pire, catastrophique. Dans les réseaux sociaux, certains militants n’ont pas manqué de tirer à boulets rouges sur la majeure partie des pontes du régime. En effet, en pleine période de fête, ils ont choisi de fuir les militants pour se barricader, loin des sollicitations et doléances. «Ce qui est contraire aux recommandations habituelles du président Sall qui les a mis dans des postes de responsabilités et des fonctions prestigieuses et qui leur a toujours demandé de s’ouvrir à la base et d’être moins arrogant et plus accessible», déplore t-on. Ils ont pour la plu- part fermé leurs portables et les militants étaient abandonnés à leur propre sort dans une ville où l’on compte nombre de ministres, directeurs, Pca, maires, affairistes qui vi- vent de marchés d’Etat, députés, chargés de mission, ambassadeurs... Même une certaine presse a déploré le manque de solidarité et le refus d’assistance des autorités aux moins nantis. A se fier à des témoignages et

indiscrétions, «boudoul woon Cheikh Bâ et Mame Boye mou gnaaw». Non seulement, dit-on, ils étaient accessibles mai ils appelaient eux-mêmes et répondaient positivement à l’essentiel des sollicitations et attentes. Ils invitaient les uns et les autres à passer prendre ou à faire de telle sorte à en- caisser. Ils appelaient et allaient vers les gens, laissant leurs portables ou- verts». Dans les principaux quartiers de Dakar et principalement à la Mé- dina, l’on continue de commenter en- core et d’apprécier surtout l’élan de solidarité de l’ex-dg des impôts et domaines. «Voilà quelqu’un ouvert et généreux qui travaille ardemment pour le président, qui ne triche pas avec ce dernier, qui remet l’essentiel de ses émoluments et privilèges à la base militante et à la population», re- connaissent des dakarois. A travers ses deux structures de développe- ment et de solidarité (Proxim, Catb), plusieurs centaines de sénégalais ont été secourus lors de cette grande fête et ce, jusque même hors de la capitale dakaroise. Seulement, l’on rap- pelle que ce n’est pas seulement lors de la Tabaski qu’il s’est illustré de la sorte. Ce fut ainsi lors de la Korité. A chaque fois que l’occasion se pré- sente, que l’on a besoin de lui, «Cheikh est toujours là, bien présent à côté de la population. Il ne regarde les moyens qu’ont ses autres col- lègues politiciens ou qui a fait et qui n’a pas fait, il aime partager et n’at- tend personne. C’était l’un des pontes les plus accessibles à la veille de la

fête. On ne sait pas ce qu’il ambitionne politiquement mais quand il voudra, nous allons tous nous mobiliser derrière lui».

Cet esprit de partage, Cheikh Bâ l’a avec Mame Boye Diao comme dénominateur commun. En effet, le directeur des domaines, outre ses parents, amis, militants et connaissances de son fief du «Fouladou» a beaucoup contribué à l’épanouissement des da- karois lors de la Tabaski. l’on apprend qu’il a cassé sa tirelire pour aider des populations de la capitale à passer une bonne fête, quand nombreux de ses collègues politiciens avaient fermé portable, fui bureau et disparu dans la nature. Selon des témoignages, Mame Boye aura surtout volé au secours des familles à faible revenu.

“Ses amis, parents et militants le sa- vent car il ne ferme jamais sa porte ni n’éteint son téléphone. Il est toujours disponible et généreux contrairement à certains responsables de l’APR qui, à l’approche de la Tabaski sont ins- crits aux abonnés absents pour ne pas répondre aux multiples sollicita- tions de leurs amis, parents, militants et militantes”, reconnaît un jeune à travers un article de presse. «En tous les cas, la plupart des grands responsables du parti présidentiel se sont “bunkérisés” ces derniers temps car ils savent qu’ils feront l’objet de sollicitations. les moutons coûtent si chers que s’ils n’obtiennent pas de l’aide, beaucoup de Sénégalais risquent de ne pas en acquérir,

une honte pour les familles qui se trouvent dans ce cas. Mais contrairement à tous ces “mauvais responsables”, Mame Boye Diao reste ouvert et accessible», a-t-on lu dans un site d’informations générales qui renseigne que ce dernier a organisé à la veille de la Tabaski, une grande cérémonie de distribution de moutons et quelques aides financières aux familles vulnérables qui vi- vent dans son fief, Kolda. «Pour l’occasion, il a mis à la disposition des familles pas moins de 150 moutons et une enveloppe de 10 millions en guise d’aides financières. la cérémonie s’est déroulée au quartier Bouna Kane de la commune de Kolda et les habitants ne tarissent pas d’éloges pour ce fils du terroir qui n’oublie pas son devoir d’assistance et d’appui aux siens», relate Dakarposte qui s’est posé la question à savoir : «Mais, qui sont donc ces responsables qui se terrent, ne prennent plus leur télé- phone et se cachent pour entrer chez eux à l’approche de la Tabaski ou préfèrent se rendre à la Mecque pour soi- disant sacrifier au rituel du “hajj”?». En attendant, les dakarois et autres gens de l’intérieur ont du mal à se re- lever de ce coup dur infligé à eux par des responsables politiques et affairistes bien gâtés et casés par le président Sall et qui, en retour, refusent de renvoyer l’ascenseur à des militants qui se sacrifiés pour l’accession de Macky au pouvoir et leur atterris- sage à des postes-clé.

