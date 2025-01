OPV : Le Bénin vend au public 17 558 979 de ses actions détenues dans le capital de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce.

Sur les raisons de la cession des actions de l’Etat du Benin, les autorités béninoises avancent que depuis plusieurs années, leur pays s’est positionné comme un acteur important de l’UEMOA à travers les réformes courageuses et des investissements innovants dans divers secteurs productifs.



<<Malgré le dynamisme apprécié de son économie, notent-elles, le Bénin comptait avant 2024, une seule société cotée à la BRVM notamment la BOA Bénin, alors que ce marché boursier est une infrastructure capable de drainer de la liquidité pour le Bénin et ses entreprises.>> De l’avis toujours des autorités béninoises, l’année 2024 se veut être une année charnière.



Selon elles, à la suite de la Loterie Nationale du Bénin, première entreprise publique à être inscrite à la cote de la BRVM en 2024, pour une capitalisation initiale de 96 milliards FCFA, la BIIC a été identifiée comme la seconde structure présentant des fondamentaux solides pour une cotation boursière à succès. Il faut signaler que l’OPV sera suivie de l’introduction de la BIIC à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).







Le nombre d’actions objet de l’OPV représente entre 30,4 et 40% de la participation l’Etat Béninois dans le capital de la BIIC.



L’OPV a été scindée en deux parties. Dans la première partie, il sera offert aux personnes physiques et morales béninoises résidant au non au Benin 8 779 450 actions, soit 50% de l’OPV. Dans la seconde partie, il sera offert également 8 779 450 actions aux personnes physiques et morales non béninoises, soit 50% de l’OPV.



Le prix de cession de l’action est de 5 250 FCFA. A la fin de l’opération, L’état du Benin espère récolter entre 92,2 milliards FCFA et 121,3 milliards FCFA.



La souscription qui prend fin en principe le 28 février 2025, pourra être clôturée par anticipation.



