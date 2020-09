OUSMANE SONKO SUR SA RENCONTRE AVEC LE DG DE L'ONAS "Lansana Gagny Sakho m'a appelé hier soir pour demander son report" "Chers compatriotes, vos nombreuses réactions à l'annonce de ma rencontre avec le directeur général de L'Office National de l'Assainissement du Sénégal ( ONAS) témoignent de l'intérêt et du grand espoir que vous portiez à cet exercice inédit de transparence, et à ses implications en termes de vérité des faits et des chiffres. Nos compatriotes ont le droit de savoir pourquoi ils souffrent tant, malgré les annonces et promesses gouvernementales.



Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Je suis cependant au regret de vous informer que cette rencontre ne se tiendra plus ce vendredi.

En effet, monsieur Lansana Gagny Sakho m'a appelé hier soir pour demander son report à une date inconnue du fait de son agenda trop chargé.

Je ne doute point de la volonté de monsieur le Dg de l'ONAS d'honorer l'invitation qu'il nous avait faite publiquement, mais nous devinons tous que les choses n'ont pas dû être de tout repos pour lui depuis l'annonce d'une telle rencontre.

Je lui réitère pour ma part ma totale disponibilité à tenir cette séance à tout moment et en tout lieu.

Quand à la gestion de l'assainissement au Sénégal, nous y reviendrons dans les tout prochains jours pour vous livrer plus de détails sur les pratiques scandaleuses qui en sont la cause depuis 2012.

Pour la vérité et la transparence !

Ousmane Sonko"

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos