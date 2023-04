Objectifs du Projet d'Accélération de l'Economie Numérique ( Moustapha Ba ) Le Projet d'Accélération de l'Economie Numérique vise à opérationnaliser l'Axe 1 du Plan Sénégal Emergent (PSE), intitulé "Transformation structurelle de l'économie et croissance". Les objectifs du projet sont les suivants :



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 19:57 | | 0 commentaire(s)|

Etendre l'accès à une connectivité à haut débit abordable et résiliente aux changements climatiques



Améliorer l'adoption des services gouvernementaux en ligne et des dossiers médicaux électroniques

Améliorer l'environnement juridique, réglementaire et institutionnel favorable à l'économie numérique et respectueux du climat

Développer une infrastructure haut débit résiliente en mettant l'accent sur la dorsale nationale en fibre optique et sur la connectivité du dernier kilomètre dans les zones de la Casamance et du Bassin arachidier

Soutenir la transformation numérique du secteur public en renforçant les bases techniques et les services de l'administration en ligne et l'adoption du numérique par une amélioration de l'alphabétisation et des compétences numériques, en particulier chez les femmes et les jeunes

Accroître l'accès aux informations de santé pour améliorer la prestation des services de santé

Le projet comprend également une composante de réponse d'urgence contingente (CERC) qui pourrait permettre un décaissement des soldes non engagés en réponse rapide aux crises ou urgences éligibles qui pourraient survenir pendant la mise en œuvre du projet.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook